巴西众议院代议长宣布总统弹劾表决无效 参议院继续推进弹劾案

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透巴西利亚5月9日 （记者 Anthony Boadle/Silvio Cascione） - 巴西参议院继续推进针对总统罗塞夫的弹劾程序，不理会众议院代议长瓦尔迪尔·马拉尼昂（Waldir Maranhao）的决定，马拉尼昂宣布众议院上月针对弹劾总统罗塞夫的表决结果无效。
参众两院的分歧令市场陷入混乱，可能导致这场政治危机拖得更久。
马拉尼昂原先在巴西政坛默默无闻，上周出任代议长。马拉尼昂称，众议院4月17日针对罗塞夫弹劾案的表决，由于存在程序缺陷，表决结果无效，需要重新进行表决。
投资者原本期望一个更“亲商”的政府很快上台，因此对马拉尼昂的决定感到惶恐，巴西雷亚尔午后重挫逾4%，但随后市场迅速缩减跌幅，因投资者认为罗塞夫在国会的支持率低，代议长此举只能推迟、不能阻止罗塞夫下台。
与此同时，参议院高层则表态继续推进弹劾案程序。
参议院议长雷南·卡列罗斯（Renan Calheiros）在参议院全体会议上表示，他将继续推动参议院就是否审判罗塞夫进行表决。参议院一委员会上周五建议对罗塞夫进行审判。
卡列罗斯不理会马拉尼昂的决定，他称：“如果接受这种戏弄民主的做法，会让我沦为拖延（弹劾案）程序的同谋。归根结底，要断定这个程序是否公平的，是参议院全体，而非参议院议长。”
如果参议院本周投票决定对罗塞夫进行审判，副总统特梅尔将担任临时总统；而若罗塞夫被判有罪、被永久解除职务，则特梅尔将留任直至2018年举行选举。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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