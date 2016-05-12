巴西总统罗塞夫要求参议院停止弹劾投票 但遭最高法院驳回

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透巴西利亚5月11日 - 巴西总统罗塞夫要求中止参议院周三投票的最后努力遭最高法院驳回，投票料使其因违反预算法而受到审判，并结束左翼党派在巴西13年的执政。
只要她的反对者在参议院81席获得简单多数，罗塞夫周四就将下台，副总统特梅尔(Michel Temer)将在她受审期间代职总统最长达六个月。
有迹象显示罗塞夫已经准备迎接失败：其助手称，她计划解散内阁，并指示不应让特梅尔政府轻易完成过渡，因她认为弹劾不合法。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。