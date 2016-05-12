巴西总统罗塞夫要求参议院停止弹劾投票 但遭最高法院驳回

路透巴西利亚5月11日 - 巴西总统罗塞夫要求中止参议院周三投票的最后努力遭最高法院驳回，投票料使其因违反预算法而受到审判，并结束左翼党派在巴西13年的执政。

只要她的反对者在参议院81席获得简单多数，罗塞夫周四就将下台，副总统特梅尔(Michel Temer)将在她受审期间代职总统最长达六个月。

有迹象显示罗塞夫已经准备迎接失败：其助手称，她计划解散内阁，并指示不应让特梅尔政府轻易完成过渡，因她认为弹劾不合法。(完)