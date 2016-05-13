巴西代总统特梅尔呼吁全国团结 称相信巴西将渡过危机

路透巴西利亚5月12日（记者 Lisandra Paraguassu/Alonso Soto） - 巴西代理总统特梅尔（Michel Temer）呼吁全国团结起来，支持其领导的“救国”政府。此前巴西参议院投票通过针对总统罗塞夫的弹劾案，罗塞夫被暂时停职并将接受审理。

现年75岁的特梅尔对巴西民众称，他相信巴西将渡过这场经济严重衰退、政局动荡及腐败丑闻交织的危机。

“我们的当务之急是平息局势，全国团结起来。”特梅尔在组成新内阁的签字仪式后说，“政党、领导人、组织机构及巴西人民将携手合作，使我们的国家摆脱这场严重危机。”

他要求新内阁执行亲商政策，同时保持受民众欢迎的社会项目。

巴西政府更迭标志着该国政治上的重大转变，罗塞夫2011年起担任总统，因经济低迷、腐败丑闻及反对派决心赶她下台而面临沉重压力。

代总统特梅尔眼下任务艰巨，需带领巴西走出经济衰退，并削减庞大的公共支出。

他迅速任命前央行行长梅里莱斯（Henrique Meirelles）担任财长，后者肩负改革巴西养老金制度的重任。（完）