巴西代总统特梅尔呼吁全国团结 称相信巴西将渡过危机

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴西利亚5月12日（记者 Lisandra Paraguassu/Alonso Soto） - 巴西代理总统特梅尔（Michel Temer）呼吁全国团结起来，支持其领导的“救国”政府。此前巴西参议院投票通过针对总统罗塞夫的弹劾案，罗塞夫被暂时停职并将接受审理。
现年75岁的特梅尔对巴西民众称，他相信巴西将渡过这场经济严重衰退、政局动荡及腐败丑闻交织的危机。
“我们的当务之急是平息局势，全国团结起来。”特梅尔在组成新内阁的签字仪式后说，“政党、领导人、组织机构及巴西人民将携手合作，使我们的国家摆脱这场严重危机。”
他要求新内阁执行亲商政策，同时保持受民众欢迎的社会项目。
巴西政府更迭标志着该国政治上的重大转变，罗塞夫2011年起担任总统，因经济低迷、腐败丑闻及反对派决心赶她下台而面临沉重压力。
代总统特梅尔眼下任务艰巨，需带领巴西走出经济衰退，并削减庞大的公共支出。
他迅速任命前央行行长梅里莱斯（Henrique Meirelles）担任财长，后者肩负改革巴西养老金制度的重任。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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