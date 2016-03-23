巴西总统罗塞夫称“决不会辞职”

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚3月23日 （记者 Anthony Boadle） - 巴西总统罗塞夫周二称，她不会辞职；并称自己未犯下任何罪行，反对派发起的弹劾行动是对民主统治发动的“政变”。巴西正经历二十年来最严重的政治危机。

腐败丑闻已波及罗塞夫的内部圈子。巴西最大建筑工程承包商Odebrecht决定与调查腐败案的检察官合作后，这桩丑闻可能牵涉更多人。

“任何情况下我都不会辞职，”罗塞夫向法律专家演讲时表示。“我没有犯下可导致我任期缩短的罪行”。

反对派寻求在国会弹劾罗塞夫，她呼吁巴西最高法院在这场可能导致现政府被推翻的危机中保持公正。

反对党已启动针对罗塞夫的弹劾程序，称罗塞夫涉嫌在2014年再次当选总统前的竞选阶段操纵政府账户，以便政府进行更多支出。若罗塞夫的支持者没有在众议院阻止弹劾程序，罗塞夫最快可能于5月遭解职。

近期的腐败指控以及大规模的反政府街头示威增加了罗塞夫遭弹劾的概率，这可能终结巴西劳工党13年的执政时期。

巴西石油公司腐败案调查波及罗塞夫执政联盟的许多政治人物，并导致Odebrecht等大型工程公司的多位高管入狱。警方周二对Odebrecht办公室进行突击搜查后，Odebrecht发表声明称，其卷入腐败调查的高管将寻求与检察官进行控辩交易。(完)