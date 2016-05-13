巴西代总统特梅尔呼吁全国团结 称相信巴西将渡过危机

标题新闻：意大利央行称必须再挹注15亿欧元金援，才能确保2015年政府救助的四家小银行顺利出售
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚5月12日（记者 Lisandra Paraguassu/Alonso Soto） - 巴西代理总统特梅尔（Michel Temer）呼吁全国团结起来，支持其领导的“救国”政府。此前巴西参议院投票通过针对总统罗塞夫的弹劾案，罗塞夫被暂时停职并将接受审理。
现年75岁的特梅尔对巴西民众称，他相信巴西将渡过这场经济严重衰退、政局动荡及腐败丑闻交织的危机。
“我们的当务之急是平息局势，全国团结起来。”特梅尔在组成新内阁的签字仪式后说，“政党、领导人、组织机构及巴西人民将携手合作，使我们的国家摆脱这场严重危机。”
他要求新内阁执行亲商政策，同时保持受民众欢迎的社会项目。
巴西政府更迭标志着该国政治上的重大转变，罗塞夫2011年起担任总统，因经济低迷、腐败丑闻及反对派决心赶她下台而面临沉重压力。
代总统特梅尔眼下任务艰巨，需带领巴西走出经济衰退，并削减庞大的公共支出。
他迅速任命前央行行长梅里莱斯（Henrique Meirelles）担任财长，后者肩负改革巴西养老金制度的重任。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。