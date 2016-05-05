巴西重要参议员建议对罗塞夫进行弹劾审判

路透巴西利亚5月4日 （记者 Anthony Boadle/Maria Carolina Marcello） - 巴西总统罗塞夫留任的可能性周三大幅下降，此前一名重要参议员建议对她进行弹劾审判，而联邦总检察长就一桩大范围腐败案也要求对她进行调查。

过去一年罗塞夫支持率下跌，这在很大程度上归因于巴西经济衰退加深。她预期将成为巴西逾20年来首位没能完成任期的总统。

参议员安东尼奥·阿纳斯塔西亚（Antonio Anastasia）在参议院负责提出是否以违反预算法审判罗塞夫的建议，他对有21名成员的参议院一委员会称，这些指控足以使她被免职。阿纳斯塔西亚是巴西反对党--社会民主党的成员。

该委员会周五料以压倒性优势表决通过，将阿纳斯塔西亚的建议提交给参议院全体会议。

“我们看到的控诉聚焦于违规行为的证据，这种不法行为可能威胁财政责任。”阿纳斯塔西亚对该委员会说道。

反对派控制的巴西参议院将于5月11日表决是否审判罗塞夫。审判最多可能持续六个月，罗塞夫在此期间将被暂停履行总统职务。副总统特梅尔将代行总统职权。

此前，巴西联邦总检察长罗德里戈·雅诺特（Rodrigo Janot）要求对罗塞夫展开调查，后者被控试图阻碍涉及巴西国家石油公司的大范围腐败案的调查。（完）