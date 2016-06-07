巴西总统弹劾案的审理将在里约奥运会期间结束

路透巴西利亚6月6日 - 根据巴西参议院弹劾委员会决定的时间表，罗塞夫弹劾案的审理将持续至里约奥运会期间。

巴西代理总统特梅尔在参议院的盟友寻求加速审理程序，但参议院弹劾委员会主席、参议员Raimundo Lira坚持原定日程，即设定8月16日为审理截止日期。

这对巴西新政府而言是一大挫折。新政府希望特梅尔能尽快获得确认，以便授权特梅尔采取巴西所需的强硬节支措施来填补庞大的财政赤字并推动经济再度增长。

外界担心，对于特梅尔合法性的疑虑，可能会导致一些国家的领导人不出席8月5日的里约奥运会开幕式。

巴西参议院5月12日投票通过了针对罗塞夫的弹劾案，罗塞夫被暂时停职，副总统特梅尔就任代总统。如果罗塞夫被定罪，特梅尔将担任总统至2018年底本届总统任期结束。

参议院弹劾委员会周三将开始听取证人和专家证词，并将于7月28日向参议院汇报。

参议院将在8月2日对该委员会的报告进行表决，随后是持续14天的控辩双方的最后庭辩，最后再投票表决是否对罗塞夫定罪。

里约奥运会将于8月21日闭幕，为南美国家首次举办奥运会。（完）