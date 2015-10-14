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时事要闻 | 2015年 10月 14日 星期三 09:35 BJT

巴西总统罗塞夫称反对派图谋发动政变

路透圣保罗10月13日 - 巴西总统罗塞夫周二称，反对派寻求缩短她的任期并在国内散播仇恨，图谋发动政变。

罗塞夫在工会领袖的集会上称，政府使用了“一切可用的工具”应对经济衰退。

“亲爱的朋友们，他们正在散播仇恨和偏执。”罗塞夫指的是反对派。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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