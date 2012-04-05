巴西经济放缓 总统支持率仍上升

路透巴西利亚4月4日电（记者 Jeferson Ribeiro）---周三公布的民调显示，受益於对经济放缓的治理和对腐败的严厉打击，巴西总统罗塞夫的支持率升至上任後最高位。

巴西全国工业联合会委托调查机构Ibope进行该调查。数据显示，3月中旬罗塞夫的支持率由去年12月的72%大幅升至77%，成为全世界最受欢迎的民选领导人之一。

罗塞夫於2011年1月成为巴西首位女总统，接任前总统卢拉；卢拉离任时的支持率更高，接近90%。

卢拉在任期间巴西经济腾飞，任期最後一年巴西经济增速为7.5%。罗塞夫上任後巴西经济放缓，受累于欧洲债务危机和中国增长放缓，2011年增速仅为2.7%，令人失望。但是罗塞夫的支持率并未下降，因就业和工资增长强劲。

“最低工资上涨了14%，主要是低收入人群受益，对罗塞夫的支持率产生正面影响，”巴西全国工业联合会经济政策主管Flavio Castelo Branco说道。

尽管技术派出身的罗塞夫缺乏卢拉的领袖魅力，仍受益於民众因她严厉打击长期影响巴西政治的腐败而产生的好感。罗塞夫在位第一年，六名部长因腐败指控被迫辞职。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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