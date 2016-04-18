巴西总统罗塞夫在众议院弹劾表决中惨败 被迫下台似成定局

路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统罗塞夫周日在众议院输掉关键的弹劾表决，看来几乎肯定会被迫下台。这将结束左派工党持续13年的统治。

工党在众议院的领袖承认落败。314票支持弹劾、仅有110票反对的投票结果，将让罗塞夫在参议院面临考验。她被指控操纵预算账目。

投票结果意外呈现一边倒的局面，现场嘈杂，反对党议员拥挤在话筒旁，每当出现反对总统的投票，他们就高声欢呼。至少两名投票弹劾罗塞夫的议员还喷洒五彩纸屑。

如果参议院也通过弹劾表决--看来很有可能，罗塞夫将被停职、等待接受审判，副总统特梅尔将代理总统职务。如果罗塞夫被判有罪，特梅尔将完成罗塞夫到2018年的剩余任期。

尽管失业率上升让公众不满，但罗塞夫的工党还可以依靠数以百万计工人阶层民众的有力支持，他们认为过去10年来自己家庭的脱贫要得益于政府的福利计划。

“现在战斗将在街头和参议院继续，”工党的众议院领导人Jose Guimaraes表示。他承认政府在投票中失败。“我们失败是因为蓄谋政变分子更为强大。”

民调显示，超过60%的巴西人支持弹劾罗塞夫，她是巴西的第一位女总统。

尽管她本人并未被指控贪腐，但巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)的贪腐丑闻以及经济衰退败坏了她政府的声名。(完)