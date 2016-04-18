巴西总统罗塞夫在众议院弹劾表决中惨败 被迫下台似成定局

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统罗塞夫周日在众议院输掉关键的弹劾表决，看来几乎肯定会被迫下台。这将结束左派工党持续13年的统治。
工党在众议院的领袖承认落败。314票支持弹劾、仅有110票反对的投票结果，将让罗塞夫在参议院面临考验。她被指控操纵预算账目。
投票结果意外呈现一边倒的局面，现场嘈杂，反对党议员拥挤在话筒旁，每当出现反对总统的投票，他们就高声欢呼。至少两名投票弹劾罗塞夫的议员还喷洒五彩纸屑。
如果参议院也通过弹劾表决--看来很有可能，罗塞夫将被停职、等待接受审判，副总统特梅尔将代理总统职务。如果罗塞夫被判有罪，特梅尔将完成罗塞夫到2018年的剩余任期。
尽管失业率上升让公众不满，但罗塞夫的工党还可以依靠数以百万计工人阶层民众的有力支持，他们认为过去10年来自己家庭的脱贫要得益于政府的福利计划。
“现在战斗将在街头和参议院继续，”工党的众议院领导人Jose Guimaraes表示。他承认政府在投票中失败。“我们失败是因为蓄谋政变分子更为强大。”
民调显示，超过60%的巴西人支持弹劾罗塞夫，她是巴西的第一位女总统。
尽管她本人并未被指控贪腐，但巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)的贪腐丑闻以及经济衰退败坏了她政府的声名。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛/白云)
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