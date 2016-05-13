委内瑞拉称巴西总统罗塞夫遭弹劾是闹剧和政变

路透加拉加斯5月12日（记者 Eyanir Chinea） - 委内瑞拉政府周四对巴西总统罗塞夫遭弹劾予以谴责，称这是美国鼓动的对民意的嘲讽，对拉美不断缩小的左翼阵营构成威胁。

委内瑞拉执政党统一社会主义党一直都是罗塞夫所在的劳工党的坚定盟友，尤其是在她的前任卢拉执政期间。

“我毫不怀疑在这场政变背后有着‘美国制造’的标签，”委内瑞拉总统马杜罗在电视上发表讲话称。

他称：“强大的寡头、媒体和帝国力量已决定终结进步力量--这个大陆受欢迎的左翼革命领导层。”

他并称：“巴西政变对整个大陆未来的和平与稳定来说，是个十分严重和危险的迹象。”目前委内瑞拉反对派正寻求发动全民公投，以将马杜罗赶下台。

委内瑞拉政府早些时候的一份声明称，罗塞夫是“司法闹剧”的牺牲品。

尽管巴西的事件使委内瑞拉失去了一个主要盟友，但马杜罗政府仍享有古巴、 厄瓜多尔、 玻利维亚和尼加拉瓜等左翼政府的友谊。（完）