调查：巴西央行料将继续大幅降息 政治危机令经济前景蒙阴

路透巴西利亚5月31日 - 市场广泛预期巴西央行将在周三会议上维持一直以来的快速降息步伐。虽然巴西经济在缓慢走出有史以来的最严重衰退，但政治危机令前景蒙阴。

针对巴西总统特梅尔(Michel Temer )的贪腐指控，危及到中右翼政治联盟的稳定并料将阻碍特梅尔的经济改革计划，从而打压了投资者对于巴西央行或加大货币政策宽松力度的押注。

不到两周前，即在有关特梅尔收取JBS SA (JBSS3.SA)贿赂的消息公开以前，许多分析师本来认为央行将降息125个基点，使得指标利率在今年从11.25%降至8%以下。

但目前，根据路透上周所做的调查，多数分析师预计央行将连续第二次降息100个基点，并将随后进一步调降利率，从而使指标利率在12月以前降至8.5%。

“在近来政治危机的背景下，我们相信央行将选择不加快降息速度。危机已提高了财政改革相关的风险。”野村证券分析师Joao Pedro Ribeiro在研究报告中称。

这场丑闻恐危及特梅尔所提的降低养老金支出的计划。央行曾强调，降低日益增加的养老金支出，对控制通胀和挽救经济至关重要。巴西经济经过两年的衰退，正初显复苏迹象。特梅尔已否认收贿，并坚拒辞职。

根据路透对20名分析师的调查中值，巴西第一季国内生产总值(GDP)或较前季扩张1.0%。官方数据预计周四出炉。

特梅尔的养老金改革计划若延迟或力度进一步打折扣，可能不只打压企业和消费者信心，还会妨碍填补日益扩大的财政缺口的努力。

巴西央行总裁戈尔德法因已重申，货币政策将不会受制于政治动荡，重点仍将放在通胀。5月中时通胀率已降至远低于4.5%官方目标的水平。(完)