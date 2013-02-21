巴西总统称几乎根除极端贫困

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
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路透巴西利亚2月19日（记者 Anthony Boadle） - 巴西总统罗塞夫周二提高250万生活在贫困线以下人的月收入，以兑现其消除巴西极端贫困的承诺。巴西的贫富差距很大。
罗塞夫称，在四年任期已过去的两年中，她几乎实现了脱贫目标。但巴西最新的人口普查显示，该国有70万户家庭仍生活在极端贫困中，他们没有被登记在政府的社会福利项目中。
脱贫战取得成功，不仅能为罗塞夫有望在2014年再度当选积累政治资本，也可通过社会福利项目对她未能推动经济强劲增长做出弥补。
罗塞夫大笔一挥，上调仍生活在贫困线以下的250万人口的月收入，通过所谓的家庭补助金项目（Bolsa Familia），将这些人的月收入提高至70雷亚尔（35美元）。家庭补助金项目是巴西过去10年的旗舰社会福利项目。新的法令将于3月18日生效。
罗塞夫承认，巴西仍有民众生活在极端贫困中，但政府对涉及的具体对象和他们身处何处并不了解，原因是这些人没有在国家社会福利项目中进行登记。根据人口普查数据，这一数字可能为70万户家庭，约250万人口。
“在他们向政府求助前，政府必须找到他们，并将他们纳入（社会福利项目），”罗塞夫说。“但最艰难的部分已经完成，很快就不会有巴西人还生活在极端贫困中。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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