巴西总统称几乎根除极端贫困

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚2月19日 - 巴西总统罗塞夫周二提高250万生活在贫困线以下人的月收入，以兑现其消除巴西极端贫困的承诺。巴西的贫富差距很大。
罗塞夫称，在四年任期已过去的两年中，她几乎实现了脱贫目标。但巴西最新的人口普查显示，该国有70万户家庭仍生活在极端贫困中，他们没有被登记在政府的社会福利项目中。
脱贫战取得成功，不仅能为罗塞夫有望在2014年再度当选积累政治资本，也可通过社会福利项目对她未能推动经济强劲增长做出弥补。
罗塞夫大笔一挥，上调仍生活在贫困线以下的250万人口的月收入，通过所谓的家庭补助金项目（Bolsa Familia），将这些人的月收入提高至70雷亚尔（35美元）。家庭补助金项目是巴西过去10年的旗舰社会福利项目。新的法令将于3月18日生效。
罗塞夫承认，巴西仍有民众生活在极端贫困中，但政府对涉及的具体对象和他们身处何处并不了解，原因是这些人没有在国家社会福利项目中进行登记。根据人口普查数据，这一数字可能为70万户家庭，约250万人口。
“在他们向政府求助前，政府必须找到他们，并将他们纳入（社会福利项目），”罗塞夫说。“但最艰难的部分已经完成，很快就不会有巴西人还生活在极端贫困中。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。