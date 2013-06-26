巴西总统政改公投提议遭政界与法律界人士反对

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
* 政界和法律界人士质疑公投提议的合法性
* 议员表示应由国会决定政治改革
* 最高法院院长称巴西的民主并未濒临险境
路透巴西利亚6月25日 - 巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)提议政治改革公投以平息国内急剧升高的民怨，但周二遭到政界和法律界人士的强烈反对，他们质疑此举的合法性。
罗塞夫周一在与地方首长召开的紧急会议上，提议进行全民公投，以询问选民是否同意举行制宪会议来改革巴西的政治制度。
这种大胆的做法被视为是这位受欢迎的总统直接向民众发出诉求，以试图绕过国会。法律专家表示此举违宪。
国会下议院议长、亦身为执政联盟成员的Henrique Alves等政界人士表示，政治改革应由国会决定。
政治分析师认为，罗塞夫的全民公投提议，是为赢得时间并扩散这场危机的政治风险而采取的策略。
巴西最高法院院长Joaquim Barbosa称，该国民主制度体系并未因近日的抗议活动而处于险境。“巴西的民主足够强健，能够抵御此波动荡。”(完)
(编译 王翔琼; 审校 徐文焰)
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