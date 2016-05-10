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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 10日 星期二 15:34 BJT

巴西众议院代议长宣布总统弹劾表决无效 参议院继续推进弹劾案

巴西众议院代议长马拉尼昂称，众议院4月17日针对总统罗塞夫弹劾案的表决，由于存在程序缺陷，表决结果无效，需要重新进行表决。参议院议长雷南·卡列罗斯则在参议院会议上表示，他将继续推动参议院就是否审判罗塞夫进行表决。参众两院的分歧令市场陷入混乱，可能导致政治危机拖得更久。图为罗塞夫。路透

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