巴西总统称已几乎根除极端贫困

巴西总统罗塞夫周二批准提高250万生活在贫困线以下民众的月收入，以兑现其消除极端贫困的承诺。罗塞夫称，在四年任期已过去的两年中，她几乎实现了脱贫目标。最新人口普查显示，该国有70万户家庭生活极端贫困，却未被登记在政府的社会福利项目中。路透