巴西总统提议修宪公投 试图平息抗议示威浪潮

巴西总统罗塞夫周一无预警提议政治改革公投，试图平息国内急剧升高的民怨，这将是巴西数十年来最大规模的政治改革。巴西国内抗议活动爆发前进行的民调显示，左倾的罗塞夫支持率降至约55%，足以在第一轮投票中赢得连任。外界普遍预期她将在明年选举中争取连任。路透