焦点：巴西总统特梅尔拒绝下台 尽管面临司法调查

《路透晚报》--6月20日
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透巴西利亚5月18日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周四表明他不会辞职，尽管特梅尔被指在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者，最高法院已决定授权对此展开调查。
对现任总统的调查打压巴西金融市场重跌，因怀疑国会是否会通过特梅尔大规模的撙节计划。
特梅尔在对全国播出的五分钟简短讲话中表示，他没有做任何违法的事，他在总统任内已经在帮助巴西扭转经济停滞局面，他欢迎进行调查，以证明他的清白。
“我没有试图对任何人封口，”特梅尔说，指的是对他的指控。“我不会辞职。”
这一指控让巴西在前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)遭弹劾下台不到一年后，再次陷入政治动荡中。现年76岁的特梅尔在罗塞夫弹劾案中起到关键作用。
据了解情况的消息人士，巴西最高法院批准对特梅尔的指控展开调查后，他的处境变得更加危险。
一名最高法院的法官还认可了认罪协商的证词以及一份录音，据称这些证据可证明特梅尔与肉类加工商JBS SA (JBSS3.SA)董事长Joesley Batista串谋妨碍司法。获得批准后，法庭可迅速将该份认罪协商证词以及录音公之于众。
特梅尔在国会最大友党--巴西社会民主党(PSDB)的领导人表示，如果指控证明属实，他们将要求在内阁任职的三名党员辞职。
“总统绝对深信他没有犯罪，但必须向所有人证明这一点，”一位总统高级幕僚对路透表示。
投资者担忧调查或将阻碍总统特梅尔的全面财政改革，巴西Bovespa股指重挫9%，创2008年金融危机以来最大跌幅。
包括该国最大商业银行巴西银行(BBAS3.SA)和Eletrobras (ELET6.SA)在内的国有企业的市值蒸发了约五分之一，巴西货币雷亚尔下跌7.5%，抹去年内涨幅。
巴西财政部和央行表示，随时准备维护市场流动性，之后两者采取行动抑制本币和债市波动。
尽管特梅尔拒绝辞职，但巴西圣保罗企业管理学院(FGV)的政治学家Sergio Praça表示，“一旦录音对外公布，(特梅尔)将没有任何机会躲过这一劫，他将可能失去全部政治支持。”
此项调查迄今，已有超过90名商界和政界重要人物被定罪，数十名知名律师以及三分之一的特梅尔内阁成员正接受调查。(完)
(编译 李爽/徐文焰/王兴亚；审校 龚芳/张若琪/白云)
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透上海6月20日 - “金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。
路透伦敦6月19日 - 全球债券收益率30年来的下滑态势大概一年前就已调转方向，但现在薪资增长和通胀仍持续低迷，央行也在紧缩问题上犹豫不决，意味着超低借款成本即使上升，也远远不如很多人之前所担心的那样快。