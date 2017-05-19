焦点：巴西总统特梅尔拒绝下台 尽管面临司法调查

2017年5月18日，巴西巴西利亚，巴西总统特梅尔在总统府讲话。 REUTERS/Ueslei Marcelino

路透巴西利亚5月18日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周四表明他不会辞职，尽管特梅尔被指在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者，最高法院已决定授权对此展开调查。

对现任总统的调查打压巴西金融市场重跌，因怀疑国会是否会通过特梅尔大规模的撙节计划。

特梅尔在对全国播出的五分钟简短讲话中表示，他没有做任何违法的事，他在总统任内已经在帮助巴西扭转经济停滞局面，他欢迎进行调查，以证明他的清白。

“我没有试图对任何人封口，”特梅尔说，指的是对他的指控。“我不会辞职。”

这一指控让巴西在前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)遭弹劾下台不到一年后，再次陷入政治动荡中。现年76岁的特梅尔在罗塞夫弹劾案中起到关键作用。

据了解情况的消息人士，巴西最高法院批准对特梅尔的指控展开调查后，他的处境变得更加危险。

一名最高法院的法官还认可了认罪协商的证词以及一份录音，据称这些证据可证明特梅尔与肉类加工商JBS SA (JBSS3.SA)董事长Joesley Batista串谋妨碍司法。获得批准后，法庭可迅速将该份认罪协商证词以及录音公之于众。

特梅尔在国会最大友党--巴西社会民主党(PSDB)的领导人表示，如果指控证明属实，他们将要求在内阁任职的三名党员辞职。

“总统绝对深信他没有犯罪，但必须向所有人证明这一点，”一位总统高级幕僚对路透表示。

投资者担忧调查或将阻碍总统特梅尔的全面财政改革，巴西Bovespa股指重挫9%，创2008年金融危机以来最大跌幅。

包括该国最大商业银行巴西银行(BBAS3.SA)和Eletrobras (ELET6.SA)在内的国有企业的市值蒸发了约五分之一，巴西货币雷亚尔下跌7.5%，抹去年内涨幅。

巴西财政部和央行表示，随时准备维护市场流动性，之后两者采取行动抑制本币和债市波动。

尽管特梅尔拒绝辞职，但巴西圣保罗企业管理学院(FGV)的政治学家Sergio Praça表示，“一旦录音对外公布，(特梅尔)将没有任何机会躲过这一劫，他将可能失去全部政治支持。”

此项调查迄今，已有超过90名商界和政界重要人物被定罪，数十名知名律师以及三分之一的特梅尔内阁成员正接受调查。(完)