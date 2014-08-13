巴西总统候选人坎波斯坠机身亡 本地金融市场陷入动荡

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透巴西桑托斯8月13日 - 巴西总统候选人坎波斯(Eduardo Campos)周三因乘坐的飞机坠毁而丧生，这给10月大选带来不确定性，并让巴西金融市场陷入动荡。
当时，坎波斯及随行人员乘坐着私人飞机准备在沿海城市桑托斯降落，但遭遇恶劣天气飞机坠毁在一处居民区里。圣保罗州消防局表示，机上七名人员全都遇难。
坎波斯提倡对企业友好的政策，近期民调显示他的支持率在10%左右，排名第三。虽然外界预计坎波斯不会赢得10月5日大选，但普遍认为他是巴西最闪亮的年轻政治明星之一，他的去世无疑立即改变了大选形势。
巴西股市.BVSP收低1.53%，盘中一度下挫2%。巴西雷亚尔BRL= BRBY下跌0.53%，之后反弹。(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）