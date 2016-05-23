独家：巴西政府为改善财政拟出售国有资产 将召开投资者会议

路透巴西利亚/圣保罗5月23日 - 一位高官及知情人士向路透称，巴西政府计划召开一系列投资者会议，推介一项全面资产出售计划。资产出售是帮助巴西筹集现金并削减创纪录预算赤字的一步关键行动。

负责巴西对外引资工作的政府机构主管Wellington Moreira Franco表示，举行一系列路演活动，被认为是推销这些资产的必要之举，而且该计划得到立法和监管方面的支持。他并未给出具体时间表，也未指明哪些资产会被出售。

不过，过去一周有五位知情人士向路透表示，可能在纽约和伦敦等金融中心举行路演，由Moreira Franco和外交部长José Serra负责主持。

待售资产名单仍在拟定当中。不过，消息人士指出，特梅尔(Michel Temer)领导的过渡政府希望，出售油企Petróleo Brasileiro旗下燃油经销部门和电力企业Furnas Centrais Elétricas的多数股权，以及机场管理局经营的部分业务。

Moreira Franco表示，该计划的目标是创造就业，巴西正面临持续两年的经济衰退，以及大宗商品价格大跌。此外，该方案还可能帮助巴西筹得额外资金以缩减赤字，多数分析师预测今年该国赤字可能超过GDP的10%。

“该结束政府的自言自语，是与我们的合作伙伴建立解决方案的时候了，”Moreira Franco周五晚间表示，并称法律和投资框架的设计将会让收购者“感觉安全并有信心。”

国有资产出售计划是巴西政策方向转移的进一步迹象。本月稍早，参议院决定弹劾左派总统罗塞夫，在此期间以及罗塞夫一旦被认定有罪之后的总统继任者特梅尔誓言要精简巴西膨胀的国有资产，并为接受更多民间投资开放空间。

这可能成为巴西20年来最雄心勃勃的私有化努力。

据三名消息人士透露，在受邀参加路演的主权财富基金中有卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)、阿布扎比投资公司(Abu Dhabi Investment Co PJSC)、以及Mubadala Development Co PJSC。上述人士还称，巴西方面与加拿大投资公司和欧洲的基础设施公司也有接洽过。

政府可从资产出售中获得多少资金，Franco拒绝给出预估。但其中两名消息人士称，未来两年此项收入可能在100亿至200亿美元之间。

上述消息人士称，一些在巴西经营业务的大规模投行也参加了会议，其中有不少是代表潜在买家而来。

在给路透的一份声明中，Temer办公室表示政府“计划将数项资产、股权和企业转给民间投资者，但同时仍在分析哪些以及其他部分仍将掌握在国家手中。”

Serra办公室发言人对此不予置评。主权财富基金以及Brookfield Asset Management Inc (BAMa.TO)等加拿大公司的发言人未立即发表评论。(完)