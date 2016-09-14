巴西政府推出全面私有化计划 以期拯救国内经济

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透巴西利亚9月13日 - 巴西新政府周二推出一项全面计划，拍卖油气、电力和基础设施项目的运营许可，希望藉以提振投资，带动国内经济摆脱80年来最严重的衰退局面。
巴西政府将在3月前出售阿雷格里港(Porto Alegre)、萨尔瓦多(Salvador)、Florianópolis、福塔莱萨(Fortaleza)几座城市的机场运营许可，并计划在明年晚些时候出售中西部和南部地区的联邦公路经营权。
巴西总统特梅尔(Michel Temer)正出售资产，并推动一系列撙节举措，以缩减创纪录的预算赤字，控制债务。该国的财政问题使其丧失了投资级评级，并损害投资者对该国的信心。特梅尔已承诺改变其前任罗塞夫的干涉主义经济政策。
“我们需要对民间部门开放，因为国家不能什么都做，”特梅尔在与部长们讨论“成长计划”(Project Growth)时表示。
在整改巴西日益恶化的基建方面，被特梅尔任命负责提高民间参与度的Wellington Moreira Franco称，授权将带来“真实可靠的”回报率，并保证从国有银行获得长期融资，或是通过债券销售而在资本市场融资。
Moreira Franco称，“我们将通过扩大投资人法律保障来恢复信心，”
这一计划包括授权经营已建成的铁路，以及在2017上半年和下半年拍卖油田及水电站坝的权利。
特梅尔政府希望从授权项目中筹资240亿美元，其中光是油气业筹资金额就达110亿美元。(完)
(编译 李爽/于春红; 审校 张明钧)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。