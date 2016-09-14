巴西政府推出全面私有化计划 以期拯救国内经济

路透巴西利亚9月13日 - 巴西新政府周二推出一项全面计划，拍卖油气、电力和基础设施项目的运营许可，希望藉以提振投资，带动国内经济摆脱80年来最严重的衰退局面。

巴西政府将在3月前出售阿雷格里港(Porto Alegre)、萨尔瓦多(Salvador)、Florianópolis、福塔莱萨(Fortaleza)几座城市的机场运营许可，并计划在明年晚些时候出售中西部和南部地区的联邦公路经营权。

巴西总统特梅尔(Michel Temer)正出售资产，并推动一系列撙节举措，以缩减创纪录的预算赤字，控制债务。该国的财政问题使其丧失了投资级评级，并损害投资者对该国的信心。特梅尔已承诺改变其前任罗塞夫的干涉主义经济政策。

“我们需要对民间部门开放，因为国家不能什么都做，”特梅尔在与部长们讨论“成长计划”(Project Growth)时表示。

在整改巴西日益恶化的基建方面，被特梅尔任命负责提高民间参与度的Wellington Moreira Franco称，授权将带来“真实可靠的”回报率，并保证从国有银行获得长期融资，或是通过债券销售而在资本市场融资。

Moreira Franco称，“我们将通过扩大投资人法律保障来恢复信心，”

这一计划包括授权经营已建成的铁路，以及在2017上半年和下半年拍卖油田及水电站坝的权利。

特梅尔政府希望从授权项目中筹资240亿美元，其中光是油气业筹资金额就达110亿美元。(完)