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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 26日 星期三 14:59 BJT

巴西总统政改公投提议遭政界与法律界人士反对

巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)提议政治改革公投以平息国内急剧升高的民怨，但周二遭到该国政界和法律界人士的强烈反对，他们质疑此举的合法性。这种做法被视为试图绕过国会，法律专家表示此举违宪。路透

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