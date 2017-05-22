巴西示威者要求总统特梅尔辞职 巴西政局陷入不确定性

路透里约热内卢5月21日 - 示威人士周日在巴西各处集会要求总统特梅尔(Michel Temer)辞职，或者将之罢绌。特梅尔卷入愈演愈烈的贪腐丑闻，其政府致力于结束经济衰退的努力本就不紮实，丑闻的曝出更是削弱了这些努力。

圣保罗和里纳热内卢等城市都出现了示威活动，有数百名示威者沿着海岸线行进、高喊并挥舞着写有“特梅尔下台”的横幅。

但和最近几年的大规模游行相比，这次抗议规模比较小。2016年的示威活动使得对前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的弹劾得到支持。

上周披露的录音令巴西民众大为震惊，这份录音是JBS高阶主管影响深远的认罪协商内容的一部分，部分本地媒体称该份录音显示有变造迹象。(完)