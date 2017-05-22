巴西示威者要求总统特梅尔辞职 巴西政局陷入不确定性

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透里约热内卢5月21日 - 示威人士周日在巴西各处集会要求总统特梅尔(Michel Temer)辞职，或者将之罢绌。特梅尔卷入愈演愈烈的贪腐丑闻，其政府致力于结束经济衰退的努力本就不紮实，丑闻的曝出更是削弱了这些努力。
圣保罗和里纳热内卢等城市都出现了示威活动，有数百名示威者沿着海岸线行进、高喊并挥舞着写有“特梅尔下台”的横幅。
但和最近几年的大规模游行相比，这次抗议规模比较小。2016年的示威活动使得对前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的弹劾得到支持。
上周披露的录音令巴西民众大为震惊，这份录音是JBS高阶主管影响深远的认罪协商内容的一部分，部分本地媒体称该份录音显示有变造迹象。(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。