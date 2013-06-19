巴西大规模示威持续 总统向抗议者们致敬

巴西民众示威活动持续发酵，总统罗塞夫周二通过电视讲话表示，这几日游行示威的规模显示出国内民主力量以及人民的力量的强大，并承诺政府将为民众提供更好的公共服务。此次游行由该国国内公交涨价引发，一些因世界杯场馆设施建设而被强拆的民众也在示威中表达了抗议。目前2013联合会杯正在巴西举行。路透