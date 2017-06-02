巴西摆脱有史以来最严重的经济衰退 第一季经济增速创近四年最快

路透巴西利亚6月1日 - 周四公布的数据显示，巴西经济摆脱有史以来最严重的衰退，创下近四年来的最快增速，这令陷入贪腐丑闻的巴西总统特梅尔(Michel Temer)有更多理由留在总统位子上。

巴西第一季国内生产总值(GDP)较前季增长1.0%，与经济学家的预期相符，并创下2013年第二季以来最快增速。

经济学家表示，第二季经济不太可能保持如此强劲的增幅，因第一季的表现受到玉米和大豆大获丰收、以及整个经济领域大幅增加库存地提振。

但特梅尔在该数据公布几分钟之后发表推文称，“衰退已经结束！”特梅尔被最高法院调查，但抵制外界要求他辞职的呼声。

“这是我们采取的举措所取得的成果。巴西正恢复增长，在改革的提振下增速还会加快，”他继续说道。他指的是被视为对平衡预算至关重要的一项立法议程。但由于特梅尔的执政盟友正在讨论是否与特梅尔政府分道扬镳,该立法议程在国会遇阻。

巴西仍有1,400万人失业，该国也是贫富差距最大的国家之一。很多分析师预计，巴西经济增幅至少在明年都将继续低于潜在增幅。该国经济目前的增幅与2010年相当，2017年经济增幅料仅为0.5%。

经济增幅低于潜在增幅，应该会给决策者在未来数月继续降息提供空间。巴西央行周三将指标Selic利率调降100个基点至10.25%，并称可能会进一步降息，但考虑到政治不确定性，可能会放缓宽松步伐。(完)