巴西央行维持指标利率不变 让步于经济衰退忧虑

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴西利亚1月20日 - 巴西央行周三维持指标利率不变，较此前暗示准备升息的立场有所软化，因该国经济目前处于数10年来最严重的衰退中，央行面临压力，需要避免损害经济。
巴西央行货币政策委员会投票决定维持指标利率在14.25%不变，但决定并非一致通过。此前由于巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)周二暗示央行可能放弃大幅升息计划以支持经济，分析师对央行决定的看法也产生分歧。
巴西央行一直面对政界、商界和工会组织的压力，要求避免进一步升息，尽管2015年底通胀率升破10%至12年高位。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。