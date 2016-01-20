巴西央行维持指标利率不变 让步于经济衰退忧虑

路透巴西利亚1月20日 - 巴西央行周三维持指标利率不变，较此前暗示准备升息的立场有所软化，因该国经济目前处于数10年来最严重的衰退中，央行面临压力，需要避免损害经济。

巴西央行货币政策委员会投票决定维持指标利率在14.25%不变，但决定并非一致通过。此前由于巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)周二暗示央行可能放弃大幅升息计划以支持经济，分析师对央行决定的看法也产生分歧。

巴西央行一直面对政界、商界和工会组织的压力，要求避免进一步升息，尽管2015年底通胀率升破10%至12年高位。(完)