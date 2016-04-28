巴西央行连续第六次维持指标利率不变 称抑制通胀取得进展

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
(新增利率决定、银行和分析师评论)
路透巴西利亚4月27日 - 巴西央行周三维持利率在近10年高点不变，以压低通胀。在政府重组之前，这可能是这届央行货币政策委员会的最后一次决定。
巴西央行货币政策委员会(Copom)一致投票连续第六次维持指标Selic利率BRCBMP=ECI在14.25%不变，此举符合分析师和交易员的普遍预期。在上次会议上，两名委员投票加息50个基点。
近来该国通胀有所放缓，这加大了让央行降息、以缓解一个世纪来最严重经济衰退的压力。巴西利率水平在全球最高之列。
不过该行暗示，不会很快降息。
“年通胀率高企且通胀预期仍距离官方目标水平很远，没有提供宽松政策的空间，”巴西央行在决议声明中称。与上次会议相比，该行完全改变了政策声明，称在控制通胀方面取得了一些进展。
分析师把这次一致投票解读为决策者准备宽松政策的迹象，因为此前三次会议都有分歧。不过央行立场强硬的声明暗示，即使降息也不会很快。
“整体而言，这是一个立场强硬的声明，央行承认抗击通胀取得进展，但还不足以宽松政策，”高盛的首席拉美经济学家Alberto Ramos表示。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。