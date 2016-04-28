巴西央行连续第六次维持指标利率不变 称抑制通胀取得进展

(新增利率决定、银行和分析师评论)

路透巴西利亚4月27日 - 巴西央行周三维持利率在近10年高点不变，以压低通胀。在政府重组之前，这可能是这届央行货币政策委员会的最后一次决定。

巴西央行货币政策委员会(Copom)一致投票连续第六次维持指标Selic利率BRCBMP=ECI在14.25%不变，此举符合分析师和交易员的普遍预期。在上次会议上，两名委员投票加息50个基点。

近来该国通胀有所放缓，这加大了让央行降息、以缓解一个世纪来最严重经济衰退的压力。巴西利率水平在全球最高之列。

不过该行暗示，不会很快降息。

“年通胀率高企且通胀预期仍距离官方目标水平很远，没有提供宽松政策的空间，”巴西央行在决议声明中称。与上次会议相比，该行完全改变了政策声明，称在控制通胀方面取得了一些进展。

分析师把这次一致投票解读为决策者准备宽松政策的迹象，因为此前三次会议都有分歧。不过央行立场强硬的声明暗示，即使降息也不会很快。

“整体而言，这是一个立场强硬的声明，央行承认抗击通胀取得进展，但还不足以宽松政策，”高盛的首席拉美经济学家Alberto Ramos表示。(完)