穆迪考虑将巴西降评至垃圾级 因经济衰退且政治风险升高

路透圣保罗12月9日 - 美国穆迪投资服务公司周三将巴西债信评级列入观察名单，或将调降至垃圾等级，因巴西经济严重衰退、撙节成效不彰，且政治停摆的风险上升。

如果穆迪在通常为三个月的观察期之后调降其评级，将成为第二家取消巴西投资级评等的评级机构；标准普尔已于9月将巴西评级调降至垃圾级。

惠誉也于10月将巴西评级下调至逼近垃圾级，展望负面，因经济衰退加剧，政府财政恶化。

巴西若再被调降至垃圾级，或将引发资金外流，因为一旦有两家不同的评级机构将其评为投机等级，那么一些外国退休基金与其他大型投资者，将必须出脱巴西债券。

根据巴克莱分析师Bruno Rovai预估，穆迪若调降巴西评级，可能促使16亿美元投资撤离巴西市场。

标准普尔将巴西评等调降至垃圾级后，雷亚尔BRBY于9月贬值至纪录低点，但近期进一步反弹，因对资金骤然外流的疑虑缓和。

“因为基金布局调整属于强制性，因此影响是负面的，不过...市场上的外资已进行了相当程度的调整，”圣保罗经纪商Icap的策略师Juliano Ferreira表示。

“如今降级可能带来的美元出逃规模，将与过去可能出现的情况不同，”他表示。

穆迪表示，由于“宏观经济与财务形势出现实质且快速的恶化，加上未来两到三年趋势反转的可能性减小，”因此该公司做出这一决定。(完)