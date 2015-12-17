惠誉将巴西评等下调至垃圾级 因该国危机加剧

路透巴西利亚12月16日 - 在惠誉成为第二家信用评等机构将巴西评等降至垃圾级之后，巴西已经丧失了投资级评等；惠誉称调降评等的原因在于忧心经济及政治危机恐将使总统罗塞夫(Dilma Rousseff)垮台。

惠誉将巴西评等降至BB+，评等展望为负向，而在不到24小时之前左倾的罗塞夫才刚放宽明年的预算目标，藉以顺利推行社福项目支出。这项决定让她手下财政部长受到打击，巴西财长把他的声誉都赌在目前还卡在国会的节约议案上。

在惠誉降评后，受迫性卖盘打压雷亚尔及美元计价债券下跌，这让人更加难以看清巴西经济前景；标准普尔于三个月前就将巴西评等调降至垃圾级。

摩根大通证券分析师于10月时估算，在两家信用评等机构调降巴西评等后，那些不得持有垃圾级债券的投资人估计将抛售约200亿美元的巴西主权债及公司债。

惠誉表示，政治危机恶化已然限制政府矫正经济的能力。反对罗塞夫人士指控她违反预算规定，并试图罢免她，而在国营石油公司巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)贿赂丑闻越滚越大之际，主要盟友扬言要离开执政联盟。

在惠誉给予巴西评等展望为负向、且穆迪也在检讨其评等之际，该国评等可能遭到进一步调降。(完)