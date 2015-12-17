惠誉将巴西评等下调至垃圾级 因该国危机加剧

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透巴西利亚12月16日 - 在惠誉成为第二家信用评等机构将巴西评等降至垃圾级之后，巴西已经丧失了投资级评等；惠誉称调降评等的原因在于忧心经济及政治危机恐将使总统罗塞夫(Dilma Rousseff)垮台。
惠誉将巴西评等降至BB+，评等展望为负向，而在不到24小时之前左倾的罗塞夫才刚放宽明年的预算目标，藉以顺利推行社福项目支出。这项决定让她手下财政部长受到打击，巴西财长把他的声誉都赌在目前还卡在国会的节约议案上。
在惠誉降评后，受迫性卖盘打压雷亚尔及美元计价债券下跌，这让人更加难以看清巴西经济前景；标准普尔于三个月前就将巴西评等调降至垃圾级。
摩根大通证券分析师于10月时估算，在两家信用评等机构调降巴西评等后，那些不得持有垃圾级债券的投资人估计将抛售约200亿美元的巴西主权债及公司债。
惠誉表示，政治危机恶化已然限制政府矫正经济的能力。反对罗塞夫人士指控她违反预算规定，并试图罢免她，而在国营石油公司巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)贿赂丑闻越滚越大之际，主要盟友扬言要离开执政联盟。
在惠誉给予巴西评等展望为负向、且穆迪也在检讨其评等之际，该国评等可能遭到进一步调降。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。