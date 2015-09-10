焦点：标准普尔将巴西评级调降至垃圾级 经济疲弱问题进一步恶化

路透里约热内卢9月9日 - 标准普尔周三将巴西信用评级降至垃圾级，进一步打击了巴西总统罗塞夫重建市场信心并将巴西拉出衰退泥潭的努力。

这一评级调降早于预期，可能将令周四的巴西金融市场动荡不安，并增加政府和巴西公司的借款成本。

巴西于2008年首次获得投资级信用评级。此次标普调降该国评级对罗塞夫造成重大打击。罗塞夫是左翼人士，正在努力提振经济并支撑疲弱的公共财政。

这使巴西的市场人气进一步恶化，巴西资产也将受冲击，因为很多投资者不可以购买或持有非投资级资产。

标普将巴西评级从BBB-降至BB+，为垃圾级中最高一档。

标普在不到两个月之前警告称，有可能会调降巴西评级，但其行动如此之快，凸显出其后巴西经济和公共财政恶化的速度。新评级展望仍为负面，意味着近期有可能进一步调降。

给予巴西投资级评级是一种关键的认可，有助于巩固巴西在长达十年的大宗商品繁荣期取得的经济强国地位。随着中国经济开始放缓，近年来大宗商品盛况不再；中国是巴西最大的出口市场，对巴西原材料需求一度十分庞大。

标普下调巴西评级的后续影响，要看其他主要评级机构是否会维持巴西的投资级评级。

惠誉目前对巴西的评等为BBB，较投资级别高出两个级距，展望为负面。穆迪在不到一个月前将巴西评级下调至投资级最低档，但表示现阶段巴西的投资级评级还是稳固的。

标普周三称，做出降评决定是因为政治问题越来越多，将巴西经济政策搞得一团糟。

标普称，罗塞夫去年再度当选为总统后承诺了一些重大的政策解决方案，但以上政治问题使得政府难以有“能力和意愿”提交与这些解决方案相宜的2016年预算案。

巴西财长莱维回应称，政府将在未来几周向国会提交节支方案，以保证2016年实现基本预算盈余，而上个月末罗塞夫提出的则是赤字预算案。

巴西规划部长Nelson Barbosa称，政府将继续履行财政承诺。

不过标普此举倒是令罗塞夫的经济团队猝不及防。

“我们没有预料到，评级现在就会被下调，”财政部一匿名人士称，要判断其对政府撙节措施的影响还为时过早。

**早该发生的灾难**

反对派领导人内韦斯称这次评级调降是“一场早就该发生的灾难”，是不称职的政府屡屡犯错的结果。

他称，罗塞夫缺乏推行改革计划所需要的支持。

同时投资者也揣测，这次调降评级是否会让政府和国会猛醒，从而加紧行动，抑或能否鼓励罗塞夫改变策略，再次加大财政支出以刺激经济。

“既然保卫投资级评级的努力宣告失败...政府有可能产生进一步的动摇，”高盛资深经济学家Alberto Ramos在客户报告中写到。

巴西曾被视为发展中国家的明星，但2011年罗塞夫上台后，巴西经济开始大幅放缓，并在上一季正式步入萎缩。

巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)严重腐败案导致许多基础设施项目冻结，也拖累了国内经济。

今年巴西货币雷亚尔已贬值约三分之一，通胀率蹿升至将近10%。

巴西评级调降后，周三晚间一些交易员表示，雷亚尔汇率周四可能挫至13年低点。另有一些人在评估交易熔断机制，周四国内市场开盘时该机制可能被触发，以阻止市场大幅波动。(完)

(编译 王颖/孙国玉/郑茵 审校 戴素萍/张荻/高琦)

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