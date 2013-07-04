巴西经济：穆迪担心巴西疲弱的经济表现将延续至2014年

路透里约热内卢7月4日 - 债信评级机构穆迪分析师Mauro Leos周四表示，巴西经济的疲弱表现可能将延续至2014年，损及投资者和消费者信心，最终导致该国本已紧张的就业市场受创。

Leos称，经济表现疲弱时间延长将令人质疑巴西经济成长潜力，以及削减债务比例的能力，他并补充称，穆迪将在今年底前决定是否取消巴西正面的评级展望。

穆迪、标准普尔和惠誉目前均给予巴西倒数第二的投资评级，穆迪是唯一一家给予该国正面评级展望的机构。标准普尔上月将巴西评级展望下修至负面，指称未来两年有三分之一的机率下调评级。(完)