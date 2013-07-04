巴西经济：穆迪担心巴西疲弱的经济表现将延续至2014年

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透里约热内卢7月4日 - 债信评级机构穆迪分析师Mauro Leos周四表示，巴西经济的疲弱表现可能将延续至2014年，损及投资者和消费者信心，最终导致该国本已紧张的就业市场受创。
Leos称，经济表现疲弱时间延长将令人质疑巴西经济成长潜力，以及削减债务比例的能力，他并补充称，穆迪将在今年底前决定是否取消巴西正面的评级展望。
穆迪、标准普尔和惠誉目前均给予巴西倒数第二的投资评级，穆迪是唯一一家给予该国正面评级展望的机构。标准普尔上月将巴西评级展望下修至负面，指称未来两年有三分之一的机率下调评级。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江