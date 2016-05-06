惠誉下调巴西已然为垃圾级的评级 因政局动荡及经济萎缩

路透圣保罗5月5日 - 评级机构惠誉周四进一步下调已然为垃圾级的巴西主权债评级，称该国经济萎缩幅度大于预期，且财政目标的改变削弱了国家公信力。

惠誉将巴西主权债信评级由BB+下调至BB，展望为负面。一周之后，巴西参议院将对是否弹劾总统进行表决。表决料将导致不得民心的左翼总统罗塞夫下台。

惠誉去年12月剥夺了巴西的投资级信用评级，对于巴西这个拉美最大经济体而言是一次苦涩的倒退，七年前在大宗商品繁荣的推动下，巴西获得了最高的AAA评级。

惠誉称，自12月以来巴西信用展望进一步恶化，由于“政局高度不确定”以及就业市场恶化和最大贸易伙伴中国增长放缓，该国2016年经济预计萎缩3.8%。

惠誉驻巴西主管Rafael Guedes在电话采访中表示，巴西经济前景恶化与邻国阿根廷2001年的状况相似。

但他说，如果政府采取行动减轻激增的债务负担，巴西的债信评级可能很快就会上调。

巴西财政部发言人表示不予置评。(完)