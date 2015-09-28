巴西评等：政府预计惠誉将把巴西评级下调一个级距--消息人士

路透圣保罗9月25日 - 巴西政府消息人士周五表示，巴西政府预计惠誉将把巴西评级下调一个级距。

惠誉的举措与穆迪的类似。穆迪上个月将巴西的信用评级调降至接近垃圾级别，但表示该国的投资级地位目前尚且安全 。

“惠誉的评级调整可能类似于穆迪，”该匿名消息人士称，这位消息人士是巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)经济团队的一员。

“他们可能给出一些时间，观察接下来几个月事情的发展状况，”消息人士指的是拖累信用评级的巴西经济和政治危机。

如果巴西评级遭到第二次下调，调降至垃圾级，则市场影响将超过第一次下调，因很多投资者不能持有被两个评级机构定为非投资级评等国家的证券。(完)