穆迪将巴西主权评级展望上调至稳定 称经济将走出衰退

路透圣保罗3月15日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将巴西主权评级展望从负面上调至稳定，称巴西经济将会摆脱史上最严重的衰退期。

穆迪副总裁Samar Maziad在声明中称，更加稳定的宏观经济前景或将支撑巴西政府的改革，从而支持巴西的Ba2评级。

他还表示，对于巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)以及各州政府财政问题可能带来影响的担忧，也有所减轻。

巴西总统特梅尔(Michel Temer)在声明中称，穆迪的这一评级展望调整，是对巴西政府“重振经济信誉、降低通胀和恢复增长的努力”的认可。

随着特梅尔推进结构性改革，经济回升的迹象时而显现，部分分析师对巴西经济前景的看法已经变得乐观一些。

不过，许多人仍持谨慎态度，因贪腐调查让部分政府高官落马，而且去年底经济萎缩程度甚于预期。

穆迪评级决定公布后，巴西雷亚尔期货近月合约DOLc1扩大涨幅。当时雷亚尔现汇市场和巴西股市已经收市。

穆迪上次调降巴西主权债评级是在2016年2月，当时将其评级下调两个级距至垃圾级，因前总统罗塞夫难以重振公共财政。

现在穆迪表示，如果结构性改革能够刺激经济成长或者减少政府债务，其可能自2011年以来首次上调巴西评级。巴西的结构性改革中包括调整该国成本高昂的养老金体系。(完)