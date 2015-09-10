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债券 | 2015年 9月 10日 星期四 09:24 BJT

巴西经济：经济恢复增长后将会重获投资级评级--计划部长

路透巴西利亚9月 - 巴西计划、预算和管理部长内尔松·巴尔博扎 (Nelson Barbosa)周三表示，当该国经济恢复增长后，将会重获投资级地位。

债信评等机构标准普尔周三剥夺了巴西的投资级信用评级，进一步打击了巴西总统罗塞夫重建市场信心并将巴西拉出衰退泥潭的努力。

巴尔博扎称，政府正在研究新提案来平衡财政，并在调整各项计划的目标和时间安排，以解决赤字问题。

“巴西将继续履行所有义务，”他称。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)

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