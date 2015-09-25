综述：巴西雷亚尔反弹 央行总裁称不排除动用外储支撑本币

图中为巴西雷亚尔与美元纸币。 REUTERS/Paulo Whitaker

路透巴西利亚/圣保罗9月24日 - 在投资者对巴西经济充满担忧之际，该国央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)誓言要动用手头一切手段遏制本币暴跌。这番话使巴西雷亚尔周四摆脱颓势实现反弹。

雷亚尔兑美元周四稍早一度创下历史新低4.248雷亚尔，在托比尼发表讲话后回升至4.023雷亚尔。托比尼在计划外的新闻发布会上并未排除出售部分外储以平抑外汇市场波动的可能。该国的外汇储备规模为3,710亿美元。

“在(平抑外汇市场波动)的过程中，所有工具都在央行备选之列，”托比尼称，“外汇储备是一种保障，可以用、并且应当使用。”

巴西财政部公布旨在向本地债市提供流动性的每日债券标售计划之后，雷亚尔进一步反弹，周四涨幅达3.0%。

巴西股市指标Bovespa指数.BVSP也实现反弹，周四盘中跌幅一度达到2.0%，尾盘时涨幅为0.2%。

尽管巴西央行将通胀预估上调至远高于官方目标的水平，但托比尼还是重申了巴西央行将在相当长时间内维持利率不变的政策。

政治危机升温可能导致巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)下台，而且经济衰退加深已经拖累巴西雷亚尔BRL=跌至自1994年问世以来最低水准。

雷亚尔疲势已经抵消了央行通过升息来抑制通胀上升的努力。巴西央行在周四公布的季度报告中，将2016年通胀预估上调至5.3%，前次预估为4.8%。

一些分析师警告称，如果巴西央行不很快升息，则可能对雷亚尔造成更大压力。

“如果巴西央行下次会议不升息，他们会看到雷亚尔出现又一轮贬值，”Santander Securities分析师Sandro Sobral在客户报告中说。

以上危机引燃外界担心会有另一家评级机构跟随标准普尔的脚步，将巴西评等下调至垃圾级，从而迫使很多全球基金从投资组合中剔除巴西债券。

巴西财长Marcelo Saintive周四表示，如果能够成功通过最新的财政方案，并展示出重新平衡公共财政的长期决心，那么巴西将能够避免评级被进一步下调。(完)