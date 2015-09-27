巴西当局加紧支撑雷亚尔汇率 但动用储备恐怕只是最后选择

路透圣保罗9月25日 - 巴西央行表示，可能动用美元储备以支撑不断下挫的本币。但与央行联系密切的人士称，若没有看到美元外流的情况，央行将仍使用其他工具。

巴西雷亚尔兑美元最近几日跌至纪录低点，几乎冻结了巴西的外汇和利率市场，并使人担心这种情况会蔓延到整个新兴市场。

这次下滑由巴西的外汇期货市场引领，且该市场的交易规模是现汇市场的三倍，因而成为政策制定者重点操作的对象--央行举行了一系列货币互换、美元回购协议以及本地债券的标售，这些均有助于降低本地收益率曲线和雷亚尔的波动。

央行进行这些操作时都能够不必动用3,710亿美元的外汇储备，但外界要求开始出售部分美元储备的呼声却越来越高。

在被一再追问后，巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)周四表示，这些外汇储备“是一种保障，可以用、并且应当使用。”他的言论令雷亚尔大幅反弹。

但托比尼没有说明在什么情况下才有理由使用这些储备，罗塞夫政府经济团队的一名成员表示，“目前”这一选择还没有被摆上桌面讨论。

“目前没有资金外流情况，美元也没有流出巴西，”这位消息人士在解释政府不动用储备的原因时这样说。

央行数据显示，巴西今年以来资金流入116.6亿美元，其中9亿美元为9月18日当周流入。央行外汇交易部门主管周三表示，此后并无资金流出情况。

但雷亚尔今年以来跌幅超过30%，在路透追踪的152种货币中表现最差。

分析师呼吁央行采取更多果断行动，其中包括进一步加息以支撑本币，但对于什么时候动用外汇储备则存在分歧。

“现在处于紧急模式，”道明证券驻伦敦的新兴市场分析师Cristian Maggio认为，央行应该像土耳其和俄罗斯那样，在面临货币危机的时候升息。

“央行除了抛售储备之外，可以做任何事情，因为那样做会迅速耗尽储备，却解决不了任何问题，”他说。(完)