巴西国有银行将释出约200亿美元新贷款以提振经济

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴西利亚1月28日 - 巴西将从国有银行释出830亿雷亚尔(204亿美元)新信贷，提供给农户、建筑商及其他受经济萎缩打击的企业，在去年实施节约措施之后恢复刺激举措。
巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa )周四向记者表示，新的信贷措施旨在协助企业度过经济衰退；预料这波经济衰退将是巴西百年来最严重的一次。
“这些资源的需求殷切，”巴博萨告诉记者。“这些信贷不费财政部任何成本，是银行原本就有的资源。”
然而最新的刺激举措已让投资人担心巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)是否又回归首个任期时的宽松财政政策，当时该政策侵蚀巴西的财政帐户，并导致巴西丢掉投资级评等。
罗塞夫表示，国营银行提供更多信贷，将不会损及控制政府支出及压低通胀年率的种种努力；去年巴西通胀率超过10%。
不过这些信贷供应恐怕还不足以提振巴西资本支出，当地企业已经连续九季缩减投资，因需求崩落，且一场政治危机打及企业信心。
“政治环境所造成的不确定性已然导致企业缩减支出计划，并减少杠杆，将箝制这些信贷措施的有效性，”纽约Capital Economics首席新兴市场分析师Neil Shearing表示。
Shearing补充称，额外提供的信贷将使得央行更难应付通胀问题；去年通胀升至12年高点。
根据巴博萨说法，政府计划从劳工退休基金拨用至少320亿雷亚尔，其中100亿雷亚尔将用于房市，另外220亿雷亚尔则将用于基础建设项目。
另外还包括150亿雷亚尔的资本财融资、100亿雷亚尔的农业信贷计划，以及50亿雷亚尔的企业运营资本。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰/白云)
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