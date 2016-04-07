巴西央行削减美元货币互换规模 因政局发展提振雷亚尔汇价

路透圣保罗4月6日 - 巴西雷亚尔汇价劲扬，应会令该国央行得以迅速解除当初为支撑本币汇率而进行的货币互换；但在当地政府力图紧缩预算之际，去年央行为此付出240亿美元的代价，则招致分析师的批评。

巴西央行在过去两周将传统货币互换规模由1,080亿美元，降至1,020亿美元，为2015年7月以来首度进行此类削减。

巴西央行数年来均运用此类货币互换合约，作用类似在期货市场抛售美元；但这一作法的代价在2015年开始变得十分沉重。

投资者不信任由总统罗塞夫(Dilma Rousseff)所领导丑闻缠身的政府，加上美国利率上扬，推动雷亚尔兑美元在1月中旬创下4.1644的纪录低位。雷亚尔兑美元周二收在3.6804。

只不过在三个月过后，对罗塞夫将被罢黜的押注，重燃投资者对巴西资产的兴致；雷亚尔在3月跳升逾10%，为13年来单月最大涨幅。

Bovespa指数.BVSP在全球股市的表现亦名列前茅，受大宗商品价格回升之助，2016年涨幅达13%。

“我猜央行仅本月就可以将货币互换规模再减少100亿美元，”圣保罗Absolute Investimentos主管Roberto Campos表示。

罗塞夫正面临国会的弹劾程序，许多交易员称，这可能加快有利市场的改革步伐，吸引资本流入巴西经济。

Campos称，这已经导致许多押注雷亚尔走疲的交易员解除这种交易，开启了央行采取行动的机会窗口。

巴西央行向交易员提供了通过逆向货币互换(reverse currency swaps)解除这种押注的途径，就类似于在期货市场购买美元，该央行已经有三年没有用过这个工具。

4月有100.92亿美元传统货币互换到期，巴西央行还允许其中约三分之一终止，并暗示5月到期的103.85亿美元中可能仅有一半展期。

此举标志着央行政策发生重大转变，之前每个到期合约都展期七个月。央行官员Altamir Lopes上周对记者表示，央行认为汇率对冲的需求不振，这是降低外汇敞口的一个机会。

央行发言人拒绝就此置评。(完)