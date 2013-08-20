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债券 | 2013年 8月 20日 星期二 08:15 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔连续第六日下跌，巴西努力抑制本币贬值

路透里约热内卢/巴西利亚8月19日 - 巴西雷亚尔周一连续第六日下跌，尽管该国央行和财政部联手抑制本币和债市下跌。

由于担心决策者可能不得不加紧货币紧缩进程以对抗通胀，投资者大幅推高利率期货，同时抛售本国发行的公债。

尽管多数新兴市场货币因预计美国缩减货币刺激措施而受到影响，但巴西货币尤其受创严重，因该国缓慢成长的经济已不再受投资者青睐。

巴西央行总裁Alexandre Tombini试图安抚市场，保证央行将避免汇市剧烈波动，并警告投资者不要对雷亚尔进行单向押注，称这会导致“亏损”。

他的讲话是在市场收盘后发表的，未能阻止雷亚尔 收于2009年3月以来最低位。雷亚尔兑美元下跌0.9%，至2.4152，上周跌逾5%。

花旗策略师表示，一些分析师已预计截至今年底，雷亚尔兑美元将跌至2.50-2.70。(完)

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(编译 于春红; 审校 张涛)
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