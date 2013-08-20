拉美汇市：巴西雷亚尔连续第六日下跌，巴西努力抑制本币贬值

尽管多数新兴市场货币因预计美国缩减货币刺激措施而受到影响，但巴西货币尤其受创严重，因该国缓慢成长的经济已不再受投资者青睐。

巴西央行总裁Alexandre Tombini试图安抚市场，保证央行将避免汇市剧烈波动，并警告投资者不要对雷亚尔进行单向押注，称这会导致“亏损”。

他的讲话是在市场收盘后发表的，未能阻止雷亚尔 收于2009年3月以来最低位。雷亚尔兑美元下跌0.9%，至2.4152，上周跌逾5%。