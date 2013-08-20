拉美汇市：巴西雷亚尔连续第六日下跌，巴西努力抑制本币贬值

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透里约热内卢/巴西利亚8月19日 - 巴西雷亚尔周一连续第六日下跌，尽管该国央行和财政部联手抑制本币和债市下跌。
由于担心决策者可能不得不加紧货币紧缩进程以对抗通胀，投资者大幅推高利率期货，同时抛售本国发行的公债。
尽管多数新兴市场货币因预计美国缩减货币刺激措施而受到影响，但巴西货币尤其受创严重，因该国缓慢成长的经济已不再受投资者青睐。
巴西央行总裁Alexandre Tombini试图安抚市场，保证央行将避免汇市剧烈波动，并警告投资者不要对雷亚尔进行单向押注，称这会导致“亏损”。
他的讲话是在市场收盘后发表的，未能阻止雷亚尔 收于2009年3月以来最低位。雷亚尔兑美元下跌0.9%，至2.4152，上周跌逾5%。
花旗策略师表示，一些分析师已预计截至今年底，雷亚尔兑美元将跌至2.50-2.70。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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