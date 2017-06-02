调查：巴西雷亚尔料可挺过国内政治风暴 汇率不会大跌

资料图片：2015年9月，巴西里约热内卢，一处货币兑换点的巴西雷亚尔和美元纸币。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透巴西里亚6月1日 - 路透调查显示，巴西雷亚尔虽面临国内政局纷扰，但未来一年汇价将仅小幅贬值。这个迹象表明，随着巴西逐渐走出其史上最糟糕经济衰退，市场持续对该国抱持信心。

本项调查预估中值显示，雷亚尔兑美元未来12个月后将交投在3.345，较周三收盘价贬值将近4%。

该预估值与上月预测的3.25相比贬值2.9%。不过，这样的修正幅度与两周前巴西总统特梅尔卷入贪腐丑闻时，雷亚尔重挫8%的市场反应相比算是相当平和。

有迹象显示，巴西经济在长达两年下行之后再度开始成长。周四公布的官方数据显示，第一季经济产出增长1.0%，是将近四年来最快。

受访分析师也重申对墨西哥披索的乐观看法，披索已经扳回大多数特朗普意外胜选而带来的庞大跌幅，预计汇价未来一年将大致保持平稳。

预估中值显示，墨西哥披索兑美元一年后料为19.1披索，较周三收盘价贬值2.5%，但略高于上月的预估值19.2。(完)