调查：巴西雷亚尔料可挺过国内政治风暴 汇率不会大跌

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透巴西里亚6月1日 - 路透调查显示，巴西雷亚尔虽面临国内政局纷扰，但未来一年汇价将仅小幅贬值。这个迹象表明，随着巴西逐渐走出其史上最糟糕经济衰退，市场持续对该国抱持信心。
本项调查预估中值显示，雷亚尔兑美元未来12个月后将交投在3.345，较周三收盘价贬值将近4%。
该预估值与上月预测的3.25相比贬值2.9%。不过，这样的修正幅度与两周前巴西总统特梅尔卷入贪腐丑闻时，雷亚尔重挫8%的市场反应相比算是相当平和。
有迹象显示，巴西经济在长达两年下行之后再度开始成长。周四公布的官方数据显示，第一季经济产出增长1.0%，是将近四年来最快。
受访分析师也重申对墨西哥披索的乐观看法，披索已经扳回大多数特朗普意外胜选而带来的庞大跌幅，预计汇价未来一年将大致保持平稳。
预估中值显示，墨西哥披索兑美元一年后料为19.1披索，较周三收盘价贬值2.5%，但略高于上月的预估值19.2。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。