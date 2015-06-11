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债券 | 2015年 6月 11日 星期四 10:37 BJT

巴西央行：决定放慢下月初到期外汇互换展期速度，减少对雷亚尔支撑

路透圣保罗6月10日 - 巴西央行周三决定降低下月初到期的外汇互换展期速度，这可能打压巴西雷亚尔 。

央行在一份声明中称，周四将标售至多6,300份外汇互换，对7月1日将到期的类似合约进行展期。本月初以来，该国央行每日提供多达7,000份合约。

外汇互换为投资者的汇率损失提供保护，从而支撑雷亚尔汇率。雷亚尔兑美元周三收报3.1140，较周二下跌0.5%。

巴西央行在3月结束外汇干预计划，此后逐渐减少对汇率的支撑。

如果央行在6月底之前保持每天出售6,300份合约，在7月1日到期的价值87亿美元互换合约将有74%左右得到展期。

5月初以来，该国央行约为80%的到期互换合约提供了展期。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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