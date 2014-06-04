巴西总统称说不清为何经济增长缓慢

路透巴西利亚6月3日（记者 Brian Winter） - 巴西总统罗塞夫（Dilma Rousseff）周二称，解释不清楚为何巴西经济增长如此缓慢，并将此归咎于市场对巴西的“坏情绪”。

罗塞夫接受了国际媒体近三小时的采访，她对政府的状况整体表示满意。

罗塞夫2011年出任总统以来，巴西经济平均增长率仅2%，为之前10年的一半左右。

许多投资者和商界领袖称，巴西要想进入新的经济增长时代，就必须进行全面的税收、就业等改革。

罗塞夫则认为，巴西国内已具备经济健康增长的条件，这似乎是在淡化经济变革的必要性。

罗塞夫说：“你解释不清为什么巴西经济没能增长得更快。所有条件都表明巴西经济不仅应该增长，而且应该势头很好。”

“似乎是由于眼下（市场）对巴西的坏情绪。我也不知道是为什么。”

当被问及她若获选连任是否会推行改革时，罗塞夫称她上任后已经削减了许多税收，但需要在国会达成全面共识，才能更广泛地改革税收政策。

巴西将于10月举行总统选举，目前民调看来罗塞夫优势明显，这主要归功于她在贫困人口中的声望。她表示，她非常引以为豪的是，巴西的贫困问题和社会不平等现象持续改善，并称这与西欧和美国的趋势形成鲜明反差。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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