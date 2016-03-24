巴西逾两百万失业者救济金领取期限将届 总统罗塞夫压力日增

路透巴西利亚3月24日 - 路透获得的数据显示，到今年6月料将有超过200万巴西人失去对失业救济金的领取，恐将令巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率进一步受损。在她四面楚歌、最需要支持的关键时候，却面临失去工人阶层这个一直以来的核心支持力量。

失业救济福利的到期，会助燃人们的挫折与不满情绪，加剧对巴西左翼政府的反对，而在此之际，一些立场摇摆的国会议员也加入了上周启动的对总统罗塞夫的弹劾。

超过100万巴西人参加了本月的街头抗议活动。对巴西国有石油公司Petrobras (PETR4.SA)贪腐丑闻的不满，就是其中的一条导火索，在巴西面临衰退之际，这遏制了对当地的投资。

分析师预计巴西一个世代以来最严重的经济下滑将持续今年全年，推动失业率从当前的9%升至10%以上。失业者若失去救济，恐将成为重大的社会不满根源。

巴西劳工部的数据显示，在2-6月期间，平均每月会有492,000份失业金到期，从而令很多家庭丧失一个关键的收入来源。

经济下滑是如此严重，人们往往挣扎数月也无法找到一份工作。据官方数据，巴西失业者中约有三分之一是已经超过六个月无法找到工作，该比例是十年来最高。

“目前是个恶性循环，政局瘫痪加深了经济下滑，反之又加剧了政治危机，”咨询公司Tendencias的分析师Rafael Cortez说道，“正如失业数据显示的，他们正和时间赛跑。弹劾案的投票进程越早启动，政府自救的机会也就越大。”（完）