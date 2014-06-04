巴西总统称说不清为何经济增长缓慢

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚6月3日 - 巴西总统罗塞夫（Dilma Rousseff）周二称，解释不清楚为何巴西经济增长如此缓慢，并将此归咎于市场对巴西的“坏情绪”。
罗塞夫接受了国际媒体近三小时的采访，她对政府的状况整体表示满意。
罗塞夫2011年出任总统以来，巴西经济平均增长率仅2%，为之前10年的一半左右。
许多投资者和商界领袖称，巴西要想进入新的经济增长时代，就必须进行全面的税收、就业等改革。
罗塞夫则认为，巴西国内已具备经济健康增长的条件，这似乎是在淡化经济变革的必要性。
罗塞夫说：“你解释不清为什么巴西经济没能增长得更快。所有条件都表明巴西经济不仅应该增长，而且应该势头很好。”
“似乎是由于眼下（市场）对巴西的坏情绪。我也不知道是为什么。”
当被问及她若获选连任是否会推行改革时，罗塞夫称她上任后已经削减了许多税收，但需要在国会达成全面共识，才能更广泛地改革税收政策。
巴西将于10月举行总统选举，目前民调看来罗塞夫优势明显，这主要归功于她在贫困人口中的声望。她表示，她非常引以为豪的是，巴西的贫困问题和社会不平等现象持续改善，并称这与西欧和美国的趋势形成鲜明反差。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。