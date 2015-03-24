民调显示大多数巴西人赞同弹劾总统罗塞夫

路透巴西利亚3月23日 （记者 Anthony Boadle） - 周一发布的民调显示，大多数巴西人赞同弹劾总统罗塞夫，因巴西经济下滑，加上巴西石油巨头Petrobras曝出重大腐败丑闻。

民调公司MDA的调查显示，59.7%的受访者赞同弹劾罗塞夫，68.9%的受访者认为罗塞夫应为Petrobras(PETR4.SA)的大规模回扣腐败案负责。

尽管外界呼吁罗塞夫下台，近期还有民众举行反对罗塞夫政府的街头抗议，但反对派领袖拒绝推动弹劾进程，称弹劾不太可能。

巴西前总统、社会民主党的卡多佐向路透表示，在罗塞夫连任不久就将她赶下台，对巴西30年的民主是毁灭性打击，尤其是检方并未发现有证据表明她卷入了Petrobras的腐败案。

民调显示，罗塞夫的支持率滑至新低，64.8%的受访者对罗塞夫政府持负面看法，仅有10.8%的受访者看法正面。

MDA去年9月末对罗塞夫的支持率进行调查时，41%的受访者将她的政府评为“很好”或者“好”，23.5%的人认为“不好”或者“非常糟糕”。

此次民调亦显示，罗塞夫的个人支持率已从去年9月的55.6%骤降至18.9%，同时77.7%的受访者称不认可她的领导能力，上一次调查中这个比例是40.1%。

92.8%的受访者对巴西经济表示担忧。巴西经济在罗塞夫执政期间陷入停滞，今年预计将陷入衰退。

MDA的调查访问了2,002名巴西人，调查时间为3月16日至19日。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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