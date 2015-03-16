巴西发生百万民众大游行 抗议经济萧条呼吁弹劾总统

路透里约热内卢3月15日 （记者 Paulo Prada） - 周日，巴西全国各地城镇有100多万示威者走上街头，抗议经济萧条，物价上涨，腐败横行，并呼吁弹劾总统罗塞夫。

眼下，巴西正在努力克服经济不景气与政治隐患，并奋力收拾自罗塞夫2011年上任以来经济繁荣破灭之后的残局。

连任的罗塞夫总统不太可能辞职或者面临许多反对者呼吁的弹劾程序。经济连续第五年陷入停滞，加之巴西国家石油公司（Petrobras）出现数十亿美元的腐败丑闻，更加剧了示威者的怒火。

对于一个五个月前仅以微弱优势再次当选的总统来说，此次示威暗示着巴西两极分化，民众日渐不满政府领导。罗塞夫最近在许多公开场合遭到民众嘲弄。罗塞夫本月早些时候发表电视演讲时，巴西一些城市的民众倒彩连连。

周日的示威游行规模比预计的要大，或将助涨反对党派和不安分盟友的气焰。这些盟友名义上是罗塞夫执政联盟的组成部分，但却与罗塞夫自身党内的坚定左派分子一起，阻扰通过旨在帮助启动经济的改革。

去年10月总统竞选败于罗塞夫的中间派人物内维斯（Aecio Neves）是巴西主要反对党的领袖，在周日网上发布的一份声明中，他称示威标志着巴西人“走上街头，再次拥抱美德、价值观还有梦想”。

罗塞夫在周六发表的声明中称，她支持示威游行者的权利，希望游行示威可以展现巴西的“民主成熟度”。此次游行示威恰逢巴西军事独裁统治结束30周年纪念日。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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