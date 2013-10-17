巴西借导弹购买计划发展与俄罗斯国防关系

路透巴西利亚10月16日(记者 Anthony Boadle) - 巴西国防部周三表示，巴西正推动一项从俄罗斯购买防空导弹发射系统的协议。该协议将强化两国的战略防御伙伴关系。

巴西官员表示，他们预计将在2014年年中签署一份购买中短程“铠甲-S1”(Pantsir-S1)地对空导弹发射系统和Igla-S便携式防空导弹的合约。

去年12月，巴西从俄罗斯购买了12架米-35(Mi-35)攻击直升机，这也是巴西首次从俄罗斯购买军事装备。巴西传统上从美国和欧洲进口武器。

国防官员称，俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)还在巴西利亚建议与巴西共同开发第五代战斗机。

巴西空军一直寻求购买36架第四代战斗机，以取代其服役多年的战斗机群，但俄罗斯苏霍伊公司的苏-35机型目前不在这份价值逾40亿美元的战斗机合约竞标名单中。

巴西国防部长阿莫林(Celso Amorim)在结束与绍伊古的会晤后表示，巴西的战斗机竞标工作已在进行中，不会重新竞标。阿莫林表示，他希望总统罗塞夫能“尽快”在波音(BA.N)的F-18“超级大黄蜂”战机、法国达索飞机制造公司(Dassault Aviation SA)(AVMD.PA)“阵风”战斗机和瑞典萨博的鹰狮(Gripen)战斗机间作出选择。

阿莫林对记者表示，巴西也有意与新的合作伙伴讨论未来战斗机的研发。

“不光是购买军用设备，我们现在还寻求与俄罗斯在共同研发技术的基础上达成战略伙伴关系。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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