“伊斯兰国”对巴西的威胁在上升--巴西情报机构

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢4月14日 - 巴西国家情报机构周四称，巴西遭受“伊斯兰国”袭击的威胁在上升。巴西将在8月举办夏季奥运会。

巴西一直认为该国不太可能成为极端分子的目标，因其在历史上不结盟的立场、以及是一个多元文化国家而鲜有敌对端。

但巴西反恐总监Luiz Alberto Sallaberry在一份声明中称，鉴于已有多国遭受恐袭，以及对“伊斯兰国”武装分子抱同情态度的巴西国民数量有所上升，近几个月该国遭到威胁的可能性已有所增加。

Sallaberry还确认，去年曾发生过针对巴西国家安全的可信的威胁。

Sallaberry称，去年11月一名法国公民Maxime Hauchard发推文威胁巴西一事属实。“伊斯兰国”的宣传视频上显示Maxime Hauchard是该组织的执刑手。

他的推文上写道：“巴西，你是下一个目标。”

Sallaberry称巴西反恐机构已采取了多项措施来避免可能的袭击，措施包括与外国安全部队共享信息，以及加强（安全）训练。

但安全专家已发出警告，称许多巴西官员并未意识到奥运会是一个制造恐怖事件的巨大机会，比赛场地、周边基建、运动员或五万名游客都可能遭到袭击。

巴西奥运会组织方计划届时部署85,000名安保人员，比2012年伦敦奥运会的人力多出一倍。（完）