“伊斯兰国”对巴西的威胁在上升--巴西情报机构

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
(本文由路透中文网编译提供)
路透里约热内卢4月14日 - 巴西国家情报机构周四称，巴西遭受“伊斯兰国”袭击的威胁在上升。巴西将在8月举办夏季奥运会。
巴西一直认为该国不太可能成为极端分子的目标，因其在历史上不结盟的立场、以及是一个多元文化国家而鲜有敌对端。
但巴西反恐总监Luiz Alberto Sallaberry在一份声明中称，鉴于已有多国遭受恐袭，以及对“伊斯兰国”武装分子抱同情态度的巴西国民数量有所上升，近几个月该国遭到威胁的可能性已有所增加。
Sallaberry还确认，去年曾发生过针对巴西国家安全的可信的威胁。
Sallaberry称，去年11月一名法国公民Maxime Hauchard发推文威胁巴西一事属实。“伊斯兰国”的宣传视频上显示Maxime Hauchard是该组织的执刑手。
他的推文上写道：“巴西，你是下一个目标。”
Sallaberry称巴西反恐机构已采取了多项措施来避免可能的袭击，措施包括与外国安全部队共享信息，以及加强（安全）训练。
但安全专家已发出警告，称许多巴西官员并未意识到奥运会是一个制造恐怖事件的巨大机会，比赛场地、周边基建、运动员或五万名游客都可能遭到袭击。
巴西奥运会组织方计划届时部署85,000名安保人员，比2012年伦敦奥运会的人力多出一倍。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f